Mortal Kombat: un cosplay femminile di Sub Zero fa scendere la temperatura sotto lo zero

A ormai pochi giorni dal debutto ufficiale, previsto per il 19 settembre 2023 su PC e console di attuale generazione, le novità di Mortal Kombat 1 cominciano a fare gola agli appassionati. La voglia di gettarsi a capofitto nel Outworld per affrontare combattimenti violentissimi è tanta e questo hype coinvolge anche la cosplayer Lana Marie.

La timeline di Mortal Kombat è stata riscritta. Raiden non è più un dio e Liu Kang non è più il kombattente rappresentante dell'umanità. I loro ruoli sono stati invertiti, così come quelli di chi un tempo venivano considerati alleati o rivali. Ad esempio, i due ninja nemici giurati Sub Zero e Scorpion sono ora diventati fratelli.

Se la storia sarà una rivoluzione e un reboot completo, anche il gameplay farà lo stesso. In Mortal Kombat 1 verranno introdotti i kameo fighters, che si moltiplicheranno nel corso del tempo con numerosi DLC. Inoltre, ci sarà anche la nuovissima modalità Invasion.

La community scalpita per Mortal Kombat 1 e l'artista Lana Marie ha condiviso una breve clip che ci porta già sul ring del torneo mortale per il destino dell'umanità. In questo cosplay femminile di Sub Zero da Mortal Kombat la temperatura arriva sotto lo zero. Vediamo il ninja azzurro del Lin Kuei prepararsi per sferrare uno dei suoi attacchi di ghiaccio e poi sfoderare la sua spada cristallina materializzata attraverso il suo potere.