Mortal Kombat: un cosplay di Jade, la kombattente in primo piano per il reboot

Dopo ben undici capitoli ufficiali, pare che il prossimo capitolo di Mortal Kombat farà da reboot alla saga di picchiaduro creata da Midway e proseguita negli anni nelle mani di NetherRealm Studios. In attesa di conferme e dell'annuncio ufficiale, il sangue comincia a scorrere in un cosplay di Jade da Mortal Kombat.

Mortal Kombat sta per tornare alle origini con un reboot che resetterà la saga. Se ciò dovesse realmente trovare conferma, come numerosi leak danno ormai per certo, i giocatori farebbero una sorta di viaggio indietro nel tempo nella sfida tra Earthrealm e Outworld.

Nel primo Mortal Kombat non c'era Jade, comparsa per la prima volta solamente nel sequel datato 1993. In Mortal Kombat II vennero infatti introdotte nuove protagoniste femminili a fare da contraltare ai numerosi ninja colorati di sesso maschili.

Migliore amica di Kitana fin dall'infanzia, Jade venne addestrata come assassina personale di Shao Kahn. Quando la principessa si ribellò fuggendo sulla Terra, Jade venne incaricata di riportarla indietro ancora in vita. Tuttavia, dinanzi a questo ordine Jade scelse l'amicizia. Presente anche nel più recente Mortal Kombat 11, sia come Revenant che come personaggio vivente, Jade è una delle protagoniste femminili più apprezzate del picchiaduro, grazie al suo stile di combattimento unico con il bastone.

La cosplayer Zoet ha condiviso in rete una sua bellissima interpretazione di Jade. Nello scatto realizzato dall'artista osserviamo un primo piano dell'assassina in verde, con la maschera a coprirle il volto e il bastone già pronto a essere utilizzato per una Fatality.