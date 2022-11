Mortal Kombat: un cosplay di Kitana pronta al Round 1

Da poco Mortal Kombat ha compiuto 30 anni, tre decenni di sangue, violenza e Fatality che lo hanno consacrato come uno dei picchiaduro più amati dall'utenza. Tra i Kombattenti più famosi della saga sviluppata da NetherRealm troviamo la principessa Kitana, già pronta per una nuova battaglia.

L'annuncio di Mortal Kombat 12 richiede pazienza, secondo quanto affermato da Ed Boon. Ciò vuol dire che è ancora presto per tornare nell'Outworld, anche se i giocatori sono già pronti a una nuova ondata di brutalità.

Tra i protagonisti che sicuramente troveremo nel prossimo capitolo della saga di picchiaduro ci sarà Kitana, principessa del regno di Edenia che fece il suo debutto in Mortal Kombat II. Inizialmente presentata come la figlia dell'imperatore Shao Kahn, finisce per unire le forze con i combattenti dell'Earthrealm dopo aver scoperto la verità sul suo passato.

In questo cosplay di Kitana da Mortal Kombat vediamo la principessa con indosso il suo classico abbigliamento da combattimento di colore azzurro, molto più simile a quello pulito dei primissimi capitoli che a quello più ricco di dettagli dei più recenti. A vestire i suoi panni è l'artista conosciuta su Twitter come @itskawaiikitten, pronta a sfidare le forze del male con in pugno dei ventagli affilati. Forse rivedremo Kitana nello spin-off mobile Mortal Kombat Onsalught.