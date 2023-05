Mortal Kombat: un cosplay di Kitana in transizione per una Flawless Victory

Per tornare nell'Outworld a combattere una nuova, violentissima battaglia sembra questione di settimane. Pare infatti che il pubblico del PlayStation Showcase verrà sorpreso con l'annuncio di Mortal Kombat 12.

Mortal Kombat 12 uscirà certamente entro la fine dell'anno, come confermato dal CEO di Warner Bros. in persona. In attesa di informazioni maggiormente dettagliate, un nuovo round dell'eterna battaglia tra le forze del bene e del male comincia in questo cosplay di Kitana da Mortal Kombat.

Apparsa per la prima volta nel secondo capitolo datato 1993, Kitana è la figlia dei sovrani di Edenia, la regina Sindel e re Jerrod. Quando il suo regno venne occupato dall'oscuro Outworld, Shao Khan uccise suo padre e prese in sposa Sindel. Kitana divenne dunque la figlia adottiva di Shao Khan, che la addestrò nell'arte dell'assassinio.

In Mortal Kombat II viene dunque presentata come nemica dell'Earthrealm. Tuttavia, durante il torneo a cui prese parte per la prima volta fece amicizia con il guerriero umano Liu Kang e uccise sua sorella gemella Mileena, che in realtà era un clone creato da Shao Tsung. Kitana divenne dunque un nemico delle forze dell'Outworld.

Nell'interpretazione della celebre cosplayer Lucia Luseeyalu assistiamo a una spettacolare transizione che porta l'artista a diventare la Principessa Kitana in un batter d'occhi. Con i suoi ventagli mortali, Kitana ottiene una Flawless Victory.