Mortal Kombat: un cosplay di Kitana in transizione verso il prossimo kombattimento

Il trentesimo anniversario di Mortal Kombat coinciderà con il debutto di un reboot che stravolgerà la storia per come i fan la conoscono. Liu Kang non è più il prescelto di Raiden per rappresentare l'EarthRealm al Mortal Kombat, ma bensì egli stesso un dio. La battaglia per il destino dell'uomo sarà tuttavia altrettanto cruenta.

Mortal Kombat 1 è il primo approccio next-gen per la saga, ma il recente Stress Test ha convinto solo a metà. L'introduzione dei Kameo Fighters, un ritmo di gioco più frenetico e immediato, e una trama rivoluzionaria compensano solo parzialmente un motore grafico che porta sulle spalle ormai diversi anni di servizio.

Il debutto di uno dei picchiaduro più celebri di sempre si avvicina e NetherRealm ha di recente svelato il Kombat Kast di Mortal Kombat 1. Chi ovviamente ci sarà, come si intuiva già dal primissimo trailer d'annuncio, è la principessa Kitana, colei che si ribellò a Shao Khan unendosi a Liu Kang e agli altri kombattenti rappresentanti della Terra.

A indossare i panni di Kitana prima dell'uscita ufficiale di settembre è la cosplayer Maruzee Dragon, nome d'arte di Mel Abruzzese. In questo cosplay di Kitana da Mortal Kombat vediamo una clip in transizione in cui l'artista sfila, ventagli alla mano, diventando la principessa del reame di Edenia.