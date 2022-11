Mortal Kombat: un cosplay di Kitana con i ventagli affilati pronti per colpire

Sono passati 30 anni dall'esordio di Mortal Kombat nel mondo dei videogiochi e, più specificatamente, in quello dei picchiaduro. Ne è stata fatta di strada, con il videogioco sanguinario che si è rigenerato nel corso degli anni grazie all'intervento di NetherRealm Studios, che ha reso di nuovo appetibile la saga dopo anni di anonimato.

Ed è per questo che il pubblico non vede l'ora di mettere le mani su un Mortal Kombat 12, nonostante Ed Boon abbia chiesto pazienza. Ci vorrà ancora del tempo prima di poter comandare ancora una volta Scorpion e le sue mosse infuocate, o le gelide movenze di Sub Zero, senza dimenticare gli altri personaggi che hanno reso iconica la saga. Tra questi c'è certamente anche Kitana, la principessa di Edenia e figlia di Jarrod e Sindel che ha più volte sfruttato i suoi ventagli affilati per mietere vittime.

Tra una testa mozzata e un arto strappato, Kitana si mostra in questo cosplay realizzato dalla modella russa Anastasia Vvenderskaya. Su Instagram e su altri social, ha postato questa foto dove si è messa in posa con il classico abito blu molto rivelatorio della principessa, ma sempre con una maschera sul volto. I ventagli sfoderati sono messaggeri di morte, la usereste per combattere in Mortal Kombat 12?