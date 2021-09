Mortal Kombat: un cosplay di Mileena perfetto e letale nelle foto di Valentina Kryp

Il mondo di Mortal Kombat è in costante evoluzione da svariati anni. Con oltre due decenni sul groppone, i personaggi più iconici sono cambiati passando di mano tra i vari studios e quindi menti creative che si sono occupati di loro. Negli ultimi anni abbiamo rivisto i combattenti del gioco mortale ricreati da NetherRealm Studios.

Grazie al lavoro iniziato con Mortal Kombat del 2011, proseguito poi con l'X e infine con Mortal Kombat 11 abbiamo potuto rigiocare nei panni dei possenti lottatori tra ninja, stelle del cinema e donne affascinanti quanto mortali. Una delle più figure femminili più famose di questo mondo è Mileena, assassina al servizio di Shao Kahn e ibrido tra le razze Edeniana e Tarkatan.

Mileena appare praticamente in tutte le versioni del franchise e ha particolari evoluzioni, tanto nella storia quanto nel modo in cui si mostra ai videogiocatori. La cosplayer Valentina Kryp ha vestito i panni di questa guerriera formidabile prendendo a modello la prima versione di NetherRealm Studios, mostrando le foto del risultato. In basso è disponibile l'album di foto con questo cosplay di Mileena perfettamente realizzato.

Anche la sua rivale di sempre Kitana ha ricevuto un cosplay, mentre Giu Hellsing ha di recente presentato un altro cosplay di Mileena da Mortal Kombat del 2011.