Mortal Kombat: un cosplay di Mileena si schiera per MK1

Dopo tante speculazioni, finalmente da qualche giorno è stato presentato Mortal Kombat 1 con un primo trailer che già promette faville e tanta violenza. In attesa di poter tornare a kombattere nell'Outworld, la cosplayer Jessica Phoenix ci riporta al fianco di una delle protagoniste più amate della saga.

Mortal Komba 1 non proseguirà la storia di MK11, ma piuttosto proporrà un nuovo universo narrativo. Come promesso dallo storico creatore Ed Boon, in questo reboot dell'iconico picchiaduro i personaggi del cast avranno "ruoli e relazioni completamente diverse".

Dal reveal trailer di Mortal Kombat 1 è confermata la presenza di Mileena, comparsa per la prima volta in Mortal Kombat II in qualità di seconda assassina personale di Shao Kahn e sorella di Kitana. Solamente in seguito si scoprirà che Mileena è in realtà un clone creato da Shang Tsung frutto dell'unione del DNA dei Tarkatan e quello di Kitana. Alleata del Regno Esterno, e poi anche di quello Occulto, nel reboot di Mortal Kombat la sua storia sicuramente cambierà. Attraverso il filmato la vediamo infatti sfilare in una parata al fianco di Kitana.

In questo cosplay di Mileena da Mortal Kombat la vediamo con la maschera viola alzata sul viso, con la sua mostruosa mascella dunque coperta, e con i sai già pronti per una fatality. Come riportato dall'artista, il costume da lei indossato è totalmente creato a mano.