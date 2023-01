Mortal Kombat: un cosplay di Mileena che sfodera la sua arma migliore

Dal dimenticatoio, è tornato con furore e letalità Mortal Kombat, uno dei franchise di videogiochi picchiaduro più famosi e importanti di sempre. Per tanti anni ha affollato le sale giochi negli anni '90, prima di abdicare per una decina d'anni e comparendo in iterazioni poco apprezzate dal pubblico generalista.

Soltanto sul finire degli anni 2000 si è approcciato un nuovo Mortal Kombat supervisionato da Netherrealm Studios, che è riuscito a creare consapevolmente un reboot della serie che però tenesse in considerazione anche molti degli avvenimenti passati. Da lì in poi è stato tutto in ascesa per la serie, con ben tre titoli pubblicati nel corso dell'ultimo decennio. E adesso si attende qualche novità su Mortal Kombat 12 e la sua data di uscita. Il prossimo titolo della serie vedrà sicuramente il ritorno di alcuni dei guerrieri più forti, temibili e carismatici che hanno popolato gli scorsi videogiochi.

E oltre ai vari Johnny Cage, Scorpion, Sub Zero, Kano e altri, c'è bisogno anche di una forte componente femminile. La più nota della serie è indubbiamente la terribile Mileena, un innesto che trova in Kitana la sua nemica giurata. La donna, dal fisico muscoloso e curvilineo, ha una maschera che le copre il volto, come tante altre combattenti femminili della serie, ma in questo caso ci sono le orride e pericolose fauci ottenute dal DNA tarkatan manipolato da Shang Tsung.

In questo cosplay di Mileena con i sai sfoderati e la solita divisa viola attillata, Ireland Reid crea perfettamente il personaggio che Netherrealm Studios ha portato di nuovo in auge con i recenti Mortal Kombat. Ecco anche la sua nemica giurata Kitana in un cosplay affilato.