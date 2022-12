Mortal Kombat: un cosplay della principessa Kitana in combattimento

Ed Boon ha chiuso le porte a un possibile annuncio di Mortal Kombat 12 ai Game Awards 2022, ma ciò non ha evidentemente abbattuto i fan. In attesa di notizie su un nuovo capitolo della violentissima saga picchiaduro, la principessa Kitana è già pronta al prossimo kombattimento.

Nel 2022 Mortal Kombat ha compiuto 30 anni e il papà della serie ha parlato del futuro del franchise. Ci vorrà ancora tanto tempo per vedere alla luce una nuova iterazione del videogioco sviluppato da NetherRealm, ma gli appassionati sono disposti a pazientare. Ciò nonostante, alcuni fan già fremono.

In questo cosplay di Kitana da Mortal Kombat vediamo infatti la principessa dell'Outworld, che fece il suo debutto nel secondo capitolo del picchiaduro, in posa da combattimento, quasi come se si trovasse nel menù di selezione del personaggio. A interpretare la kombattente è la cosplayer Sara 02 Wolf, la cui foto è stata condivisa dalla pagina Instagram Phoenix Share Cosplay.

L'artista ha voluto rendere omaggio alla Kitana di Mortal Kombat 9, che secondo lei è una delle meglio riuscite dal punto di vista del character design. Nel nono capitolo, uscito nel 2011, indossa un top di colore celeste che ha un'apertura nel mezzo che lascia intravedere il petto della protagonista. L'abbigliamento è completato da un perizoma e degli avambracci dello stesso colore. Kitana indossa anche una coroncina posta sui capelli legati in una coda alta.