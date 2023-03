Mortal Kombat: un cosplay della principessa Kitana dà il via al torneo mortale

Il CEO di Warner Bros. ha confermato l'uscita di Mortal Kombat 12 entro la fine dell'anno. I fan della saga di picchiaduro creata da Ed Boon e John Tobias potranno dunque tornare presto nell'Outworld per cercare di salvare l'umanità nella nuova edizione del torneo del Mortal Kombat.

A oggi le informazioni su Mortal Kombat 12 non sono molte, ma la community di appassionati è già in fermento. Attraverso un cosplay di Kitana da Mortal Kombat torniamo dunque nell'oscuro reame del videogioco creato da NetherRealm Studios.

Principessa del reame di Edenia, Kitana è la figlia adottiva di Shao Kahn, contro il quale si schiera dopo l'incontro con il campione del Mortal Kombat Liu Kang. Kitana combatte dunque per il regno della Terra e in Mortal Kombat 11 riesce a ottenere il titolo di Imperatrice dell'Outworld ottenendo il titolo di Kitana Kahn.

In questa interpretazione condivisa sui social dalla cosplayer Rena ritroviamo la Kitana di Mortal Kombat 9, che si distingue per un outfit più semplice e simile a quello dei primissimi capitoli della serie, mentre con i suoi ventagli da combattimento dà il via al Mortal Kombat, il cui logo simboleggiante la testa di un dragone veglia alle sue spalle. A proposito, conoscevate questa curiosità sul logo di Mortal Kombat?