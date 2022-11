Mortal Kombat: un cosplay di Scorpion eccezionale da Fatality

Il primo Mortal Kombat degli anni '90 introdusse al pubblico dei personaggi che sarebbero poi diventati parte integrante del medium videoludico, rappresentando alcune delle icone dei videogiochi picchiaduro. Sono passati tanti anni dal primo esordio, quindi sono stati prodotti tanti videogiochi e sono stati inseriti nuovi personaggi.

Anche in Mortal Kombat 12 arriveranno nuovi personaggi. Tuttavia, nessuno di loro sarà popolare quanto Scorpion, il ninja dell'oltretomba sempre vestito d'arancione che è stato per decenni il volto del franchise insieme al rivale in azzurro Sub Zero. Il ninja dell'oltretomba è spietato e letale, sfrutta spesso degli attacchi rapidi con una catena e tecniche di teletrasporto e di fuoco.

Oltre ad apparire nel reame umano, in quello di Edenia e in quello dell'oltretomba, è apparso anche nel mondo reale. Scorpion si è teletrasportato nel mezzo dei mortali per seminare la morte grazie a Majed Alkanderi, come si vede in questo scatto. Il cosplay di Scorpion da Mortal Kombat è davvero perfetto con una divisa da samurai e l'immancabile cappuccio che in parte gli copre la testa. Soprattutto, attirano lo sguardo la maschera e gli occhi vitrei.

Non va dimenticato anche un cosplay di Sub Zero al femminile, il suo rivale di sempre.