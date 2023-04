Mortal Kombat: un cosplay di Scorpion al femminile in attesa di MK12

Nelle ultime ore i rumor si stanno facendo sempre più insistenti. Al PlayStation Showacase di maggio verrà annunciato in via ufficiale Mortal Kombat 12. Sebbene ancora non si sappia nulla, tra le certezze sul nuovo capitolo del picchiaduro sviluppato da NetherRealm Studios ci sarà indubbiamente Scorpion.

L'annuncio di Mortal Kombat 12 verrà dato a maggio e a garantire tale leak è Jez Corden. Al momento si tratta solamente di speculazioni, anche se piuttosto sicure, ma tanto basta alla community di appassionati per fremere. I fan sono già tornati nell'Outworld per affrontare il torneo che deciderà le sorti del regno umano.

Personaggio iconico e volto della serie è Scorpion, il ninja giallo apparso sin dal primissimo capitolo del 1992 e protagonista della faida con il rivale Sub-Zero. Nell'ultima iterazione del franchise il maestro Hanzo Hasashi ha combattutto in prima linea per difendere la Terra dalla minaccia di Kronika.

In Mortal Kombat 12 combatterà come sempre per rifondare e vendicare lo Shirai Ryu, il clan che venne massacrato da quello di Sub-Zero. In questo cosplay di Scorpion da Mortal Kombat ritroviamo il ninja in versione femminile, con le pupille vitree come nella sua versione infernale e con il kunai già in mano pronto per agguantare a sé i propri nemici. A realizzare questa splendida interpretazione che riavvicina i fan al prossimo capitolo della saga è la cosplayer Rose Papillon, alias di Erin Hutchinson.