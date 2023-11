Mortal Kombat: un cosplay di Skarlet, la ninja in rosso in cerca di sangue

Mortal Kombat 1 è un successo che ha già raggiunto svariati milioni di copie vendute. La coraggiosa scelta di ricominciare la storia da zero con un totale reboot intrapresa da NetherRealm si è rivelata un'operazione vincente. A celebrare la popolarità della saga ci pensa la cosplayer Kannibal Ferox.

Da quest'oggi è finalmente disponibile in via ufficiale Omni-Man su Mortal Kombat 1. Il supereroe Viltrumita di Invincible, arrivato con una settimana d'anticipo per chi era in possesso della Premium Edition o del pre-order del Kombat Pack 1, si lancia dunque sul campo di battaglia pronto a sfidare le brutalità e la violenza dell'Outworld.

Chi invece non può kombattere in quanto non fa parte del roster del titolo è Skarlet. Presente in Mortal Kombat II, ma solamente come bug e re-skin in chiave rossa di Kitana, Skarlet entra ufficialmente a far parte della lista di kombattenti a partire dal Mortal Kombat del 2011.

Nella linea temporale pre-reboot, Skarlet è un esperimento genetico creato da Shao Kahn attraverso la magia e il sangue di innumerevoli guerrieri morti. Potenziata dalla stregoneria dell'Imperatore dell'Outworld, da lui apprese la magia del sangue. A causa di ciò, Skarlet è affascinata dal sangue dei suoi nemici, rosso proprio come il suo costume.

In questo cosplay di Skarlet da Mortal Kombat la kombattente torna a essere la ninja rossa della sua prima apparizione. L'artista indossa infatti il Klassic Outfit che in Mortal Kombat 11 era disponibile come DLC a pagamento.