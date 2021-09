Mortal Kombat è stato vicino al crossover con Twisted Metal: il retroscena di Ed Boon

Da anni è ormai un'usanza all'interno degli ultimi Mortal Kombat ospitare personaggi provenienti da altri videogiochi o da produzioni cinematografiche di culto. Solo in Mortal Kombat 11, ad esempio, abbiamo visto aggiunti via DLC lottatori come Rambo, RoboCop, Terminator, Spawn e Joker.

L'idea di aggiungere star esterne ha da sempre suscitato l'interesse dei creatori della serie, e in passato c'è stata anche la possibilità di aggiungere personaggi iconici del mondo PlayStation all'interno dei vari episodi del brutale Picchiaduro di NetherRealm Studios. Ed Boon, il creatore della serie, ha rivelato su Twitter che negli scorsi anni si è più volte discussa l'ipotesi di aggiungere Sweet Tooth, il terrificante clown di Twisted Metal, nel roster di uno dei vecchi capitoli del franchise. L'idea alla fine non si è mai concretizzata, sebbene altre star di casa Sony si sono comunque unite alla battaglia nel corso del tempo: si pensi ad esempio a Kratos, protagonista di God of War, incluso nella versione PlayStation 3 di Mortal Kombat 2011.

Tra le altre curiosità, Boon ha inoltre rivelato che decenni fa discusse con David Jaffe, creatore di Twisted Metal, la possibilità di realizzare una versione per sale giochi della popolare serie di combattimenti tra veicoli, firmato dalla defunta Midway Games. Altra ipotesi, purtroppo, sfumata nel tempo. Nel frattempo sembra che Mortal Kombat 12 sia già in sviluppo, con NetherRealm alla ricerca di nuovo personale per il progetto. Di recente si sono inoltre diffusi rumor sul ritorno di Twisted Metal su PS5: vi piacerebbe rivedere finalmente in azione Sweet Tooth?