Mortal Kombat: un doppio cosplay di Jade e Skarlet pronte per la battaglia

Il brand di combattimento nato negli anni '90 è rinato nel corso dell'ultimo decennio grazie al lavoro di NetherRealm Studios. Il ritorno di Mortal Kombat è stato un successo anche con l'ultima edizione, l'undicesima, che ha inserito nuovi personaggi ma ha anche fatto tornare alcuni dei più vecchi e famosi in nuove vesti.

Non ci sono soltanto guerrieri maschili a infilzarsi, sbranarsi, massacrarsi e tanto altro ancora in Mortal Kombat. Oltre i classici Scorpion e Sub Zero, Jak e Johnny Cage ci sono anche le guerriere più pericolose della Terra e dell'Outworld a calcare i campi di battaglia pericolosi dove uccidere i propri avversari.

Oltre il fascino di Kitana e di Mileena, ci sono altre due guerriere molto pericolose che si sono fatte valere. Le cosplayer russe Lanushka e Brutalcute hanno deciso di interpretare due donne provenienti dall'Outworld e distinguibili per due colori principali. In basso possiamo osservare la foto con il cosplay di Jade e di Skarlet, una doppia interpretazione che mette in risalto la guerriera in verde e quella in rosso.

Mentre Jade è ben conosciuta come alleata di Kitana, Skarlet in realtà nacque inizialmente come bug di Kitana, ma nelle ultime versioni è stata inserita sempre più spesso nei videogiochi fino a diventare un personaggio vero e proprio. E proprio di Kitana non perdetevi il cosplay di Moneecastro.