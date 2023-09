Mortal Kombat: è tempo di fatality in un cosplay di Scorpion al femminile

Da qualche giorno NetherRealm ha ufficialmente lanciato Mortal Kombat 1, nuovo titolo dell'iconica saga di picchiaduro che stravolge tutto con una storia che riparte da zero e che ha dalla sua un combat system equilibrato e la solita violenza di sempre. La cospayer Zahira Sueiro celebra questo atteso debutto.

A distanza di poco dall'uscita si parla già di un DLC per Mortal Kombat 1. Oltre ai futuri combattenti in arrivo in Mortal Kombat 1, secondo i leak un'espansione dovrebbe introdurre una nuova storia incentrata sugli scontri tra i ninja dello Shirai Ryu rappresentati da Scorpion e quelli del Lin Kuei rappresentati da Sub-Zero. In attesa che il racconto della storica rivalità tra i due protagonisti venga approfondito, Scorpion è già pronto a mettere fine allo scontro con una fatality.

In questo cosplay di Scorpion da Mortal Kombat il ninja dello Shirai Ryu indossa la sua maschera gialla e il kunai con catena con cui avvicina a sé le sue prede. In Mortal Kombat 1 sotto il costume di Scorpion non si cela più Hanzo Hasashi, ma bensì Kuai Liang, che nella linea temporale originale è il successore di Bi-Han come secondo Sub-Zero. In questa interpretazione condivisa dal fotografo Garza per l'evento Kurisumasu, inoltre, Scorpion ha subito un gender bend che lo rende donna.