Mortal Kombat si fa GDR con Onslaught! NetherRealm svela lo spin-off mobile

Nel corso delle celebrazioni per i 30 anni di Mortal Kombat, gli studi NetherRealm sorprendono gli appassionati dell'iconico picchiaduro di Ed Boon annunciano ufficialmente Mortal Kombat Onslaught, uno spin-off ruolistico 'con un'esclusiva storia in cinematica'.

Realizzato in collaborazione con Warner Bros. Games, MK Onslaught assumerà i contorni di un GDR che, a detta degli stessi studi di NetherRealm, "presenterà la prima esperienza cinematografica esclusiva della serie su dispositivi mobile".

Nel corso dell'avventura i giocatori dovranno completare tutta una serie di incarichi per allestire la propria squadra di kombattenti attingendo a un vasto elenco di personaggi provenienti da tutti i capitoli della serie.

Le battaglie inscenate su dispositivi iOS e Android saranno in tempo reale e coinvolgeranno le diverse fazioni di kombattenti create dai giocatori, sullo sfondo di una storia incentrata sulla difesa dei regni di ciascun personaggio da una misteriosa e oscura minaccia.

Rimaniamo perciò in attesa di assistere alle primissime scene di gameplay e di ricevere un piccolo assaggio dell'esperienza cinematografica promessaci da NetherRealm e WB Games con Mortal Kombat Onslaught, il cui lancio è previsto nel corso del 2023 su App Store e Google Play (non sappiamo se free-to-play o come gioco 'premium'). Nel frattempo, vi lasciamo alle ultime dichiarazioni di Ed Boon sulle tempistiche di sviluppo di Mortal Kombat 12.