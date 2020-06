Mortal Kombat e Injustice in arrivo su PS5 e Xbox Series X: NetherRealm assume!

Gli annunci di lavoro possono spesso anticipare qualche dettaglio o informazione sui progetti di un dato team di sviluppo: di recente, ad esempio, la direzione intrapreso dall'ampliamento del personale di Guerrilla Games ha correttamente anticipato l'annuncio di Horizon: Forbidden West.

Ora, è invece il turno di NetherRealm, software house affiliata alla divisione gaming di proprietà di Warner Bros. Il team è infatti alla ricerca di un Principal Software Engineer, le cui mansioni risultano estremamente interessanti. Il professionista giudicato idoneo dovrà infatti occuparsi di dar forma ad una nuova grafica next gen per i franchise di Mortal Kombat e Injustice.

Una premessa decisamente interessante, che non sembra lasciare molti dubbi sul fatto che i due picchiaduro siano destinati a fare ritorno anche sulle nuove ammiraglie Sony e Microsoft. Il Principal Software Engineer di NetherRealm dovrà operare a stretto contatto con il Lead Engineer per plasmare una "tecnologia grafica allo stato dell'arte per PlayStation 5 e Xbox Series X". Insomma, sembra proprio che il team Warner Bros non stia perdendo tempo e sia pronto a cimentarsi in produzioni appositamente pensate per la prossima gen.



In attesa di saperne di più, segnaliamo che non hanno ancora trovato conferma le recenti indiscrezioni che vorrebbero la divisione gaming di Warner Bros in vendita.