Oltre Mortal Kombat e Injustice: altri progetti da NetherRealm! PS5 e Xbox Series X?

Mentre il team festeggia la continuazione del supporto post lancio al titolo con la pubblicazione del trailer di lancio di Mortal Kombat 11 Aftermath, il responsabile Ed Boon ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni.

In occasione di un'intervista concessa a Geoff Keighley, lo sviluppatore ha infatti confermato che la software house è già pronta a dedicarsi a nuovi, e per ora misteriosi, progetti. "Mortal Kombat è diventato una sorta di punto fermo, quasi in stile Marvel. Non speri che il prossimo film Marvel esca prima o poi, semplicemente questi continuano ad arrivare. Anche se abbiamo potuto toglierci altre soddisfazioni, come ad esempio realizzare i giochi di Injustice, e abbiamo altre cose ancora in cantiere, ma è sempre un piacere fare giochi di Mortal Kombat".



Durante la chiacchierata col noto giornalista videoludico canadese, Ed Boon ha inoltre voluto ricordare gli incredibili risultati raggiunti dal franchise di picchiaduro. Mai avrebbe creduto, riferisce, che dopo oltre vent'anni Mortal Kombat sarebbe stato ancora pieno di vita e pronto a conseguire nuovi e positivi risultati in termini di accoglienza da parte della platea di appassionati.



Al momento, NetherRealm non ha offerto ulteriori indizi su ciò su cui è al lavoro, ma visto l'avvicinarsi della next-gen, le tempistiche suggerirebbero ormai qualcosa di destinato a vedere la luce sulle future PlayStation 5 e Xbox Series X. In attesa di aggiornamenti, è disponibile il trailer di Shheva per Mortal Kombat 11 Aftermath.