Mortal Kombat con John Wick e Neo di Matrix? Keanu Reeves non è d'accordo

Il servizio fotografico di Keanu Reeves per Matrix Resurrection offre all'attore hollywoodiano l'opportunità di rispondere ad una delle tante domande postegli dagli appassionati: come vedresti i personaggi di John Wick e Neo nel roster di un videogioco di Mortal Kombat?

Dalle colonne di Esquire.com, l'attore al centro della chiacchierata esperienza di Cyberpunk 2077 ha affrontato nuovamente l'argomento videogiochi discutendo, questa volta, del suo possibile coinvolgimento futuro in progetti come, appunto, MK11 o nel prossimo (ma non ancora annunciato) Mortal Kombat 12, ovviamente reindossando i panni degli eroi dei suoi film action più celebri.

Alla domanda postagli dal suo intervistatore, Keanu Reeves ha così spiegato che "beh, mi chiedi cosa direi al riguardo se dipendesse da me? Credo che direi di no. Insomma, Mortal Kombat è fantastico in tanti modi, ma penso che... sai, Neo e John Wick sono impegnati in altre faccende. Mortal Kombat invece sta facendo altro".

Considerando che Warner Bros. è sia l'editore del nuovo film di Matrix che la casa madre degli studi NetherRealm artefici della saga picchiaduro di MK, l'eventualità di un crossover tra Matrix Resurrection e Mortal Kombat non sembra essere poi così remota, da qui la crescente curiosità degli appassionati per un possibile arrivo di Neo o di John Wick nell'universo di Mortal Kombat. In attesa di ulteriori sviluppi, eccovi le immagini fan made di BossLogic con Gal Gadot e The Rock nei panni dei lottatori di Mortal Kombat.