Mortal Kombat: Kitana in un cosplay affilato e a tinte blu

La trilogia di Mortal Kombat realizzata da Netherrealm Studios ha riportato in auge un brand che troppo aveva sofferto nel corso degli anni 2000. Il rinnovamento è stato completo per il picchiaduro, che ha visto in atto nuove meccaniche e personaggi ma senza perdere di vista le basi di ciò che lo aveva reso famoso un decennio prima.

Sembra però che Netherrealm Studios abbia qualche altro piano in mente. Non è dato sapere se ci sarà una nuova IP oppure no, ma da tempo si rincorrono voci su un Mortal Kombat 12 previsto per il 2023. Ci saranno personaggi dei precedenti giochi che torneranno, e non solo di quelli pensati da Netherrealm nel corso degli ultimi anni. Tornerà anche Kitana in Mortal Kombat 12? Per ora non si sa nulla ed è ancora tutto in alto mare.

Intanto però la cosplayer Danielle Vedovelli dà qualcosa ai fan della serie di picchiaduro tra le più famose al mondo. La principessa in blu con i ventagli affilati è una delle figure più famose di Mortal Kombat che torna in azione in questo cosplay di Kitana ottimamente realizzato. L'abito è basato su una delle versioni più recenti del personaggio, mentre la posa è identica a quella mostrata da Netherrealm in alcuni artwork di Mortal Kombat. Un ritorno tagliente e che renderebbe il roster del prossimo gioco molto più affilato.