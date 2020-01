Mortal Kombat Kollection Online in arrivo su PS4, PC, Xbox e Nintendo Switch?

Come riportato da Gematsu, nelle scorse ore il PEGI (Pan European Game Information) ha valutato Mortal Kombat Kollection Online per PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.

Mortal Kombat Kollection Online è emerso in rete lo scorso anno senza mai essere annunciato, si tratta di una raccolta sviluppata da Blind Squirrel Games che include le versioni rimasterizzate dei primi tre episodi di Mortal Kombat. Secondo quanto trapelato, MK Collection Online è stato cancellato nell'aprile 2019 ma la comparsa nel database del PEGI farebbe pensare ad una possibile ripresa dei lavori.

La descrizione riportata dal PEGI non svela in realtà molti dettagli: "Mortal Kombat Kollection Online porta la trilogia originale di Mortal Kombat ai giorni nostri con grafica aggiornata, migliorie al gameplay e supporto online per un'esperienza incredibile pensata per esaltare questi classici."

Nel momento in cui scriviamo Warner Bros Interactive Entertainment non ha annunciato ufficialmente Mortal Kombat Kollection Online, restiamo in attesa di capire se il reveal sia previsto a breve o se le tempistiche legate all'annuncio siano in realtà più lunghe.