Mortal Kombat, un macabro cosplay di Mileena: il vero volto della Kombattente

La contesa per il titolo di picchiaduro migliore di questa generazione ha introdotto un nuovo concorrente. NetherRealm ha pubblicato Mortal Kombat 1, che si avvale di un grande combat system, che tuttavia risulta essere poco bilanciato. La cosplayer Laura Karangeki è già scesa sul campo di battaglia dell'Outworld.

Mortal Kombat 1 è un reboot che funziona e che porta a un gameplay innovativo e vario grazie all'introduzione del sistema Kameo, delle combo aeree e una nuova prospettiva tra i kombattenti del roster. Tuttavia, i problemi di Mortal Kombat 1 su Switch sono pesanti e necessitano di una soluzione immediata da parte del team di Ed Boon.

Il viaggio di NetherRealm pare appena essere cominciato. Alcuni datamine hanno rivelato la lista dei futuri personaggi di Mortal Kombat 1. Questa non sarà però l'unica novità. Stando ad altri leak, un'espansione di Mortal Komabt 1 introdurrà una nuova storia.

In attesa di novità concrete sul titolo di NetherRealm, un cosplay di Mileena da Mortal Kombat 1 ci rivela nel dettaglio il suo macabro volto. Nella linea temporale originale, ella è la seconda assassina personale di Shao Kahn, gemella di Kitana. In seguito si scopre però che Mileena è frutto di uno degli esperimenti di Shang Tsung, un clone ibrido frutto della mutazione del DNA dei Tarkatan e del DNA di Kitana. In Mortal Kombat 1 il suo personaggio viene riscritto. Mileena è la sorella gemella di Kitana, leggittima erede al trono di Outworld. Nasconde tuttavia un terribile segreto, una malattia Tarkat. Il suo volto, dunque, è macchiato dal macabro orrore dei Tarkatan, proprio come ci mostra l'artista nella sua interpretazione.