Mortal Kombat: Mileena combatte in questo splendido video cosplay ricco d'azione

Mortal Kombat ha cresciuto o accompagnato la vita di tanti videogiocatori, evolvendosi nel tempo e rinnovandosi a seconda delle situazioni. La proposta di NetherRealm, che ha praticamente riportato in vita dagli inferi un brand che era calato nel corso degli anni dopo le prime, violente, iterazioni, ha riportato in auge personaggi indimenticabili.

Tra ninja, maghi, combattenti umani e molto altro ancora, il roster di Mortal Kombat è molto variegato. Non manca chiaramente un po' di sex appeal in particolare per i personaggi femminili dove in molte potrebbero ambire allo scettro di più bella oltre che di più letale. Tra una fatality e l'altra, abbiamo ammirato nei videogiochi di Mortal Kombat le prodezze assassine di Mileena, una delle figlie di Shao Khan creata con un incrocio con i Baraka.

Oltre le sue forme, anche le sue fauci e i suoi sai sono ben noti ai giocatori dato che sono stati usati contro ogni contendente. La cosplayer Elizabeth Rage ha deciso di interpretare proprio la guerriera dell'altro regno, non limitandosi però a una semplice foto. Ha deciso infatti di interpretare Mileena in un video cosplay ricco d'azione dove affronta Noob Saibot, pur limitandosi alla sola presentazione dei due personaggi per innescare poi una Friendship Win.

