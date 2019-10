Mortal Kombat: NetherRealm ha una grande sorpresa in serbo per il 2020!

Il roster di Mortal Kombat 11 ha da poco accolto al suo interno un nuovo lottatore: direttamente dall'universo cinematografico di Terminator, le Fatality del T-800 hanno esordito nel gioco.

Quest'ultimo non sarà tuttavia l'ultimo personaggio pronto a debuttare nel picchiaduro tramite DLC: nel corso del prossimi mesi. Tra il novembre di quest'anno ed il marzo 2020, infatti, il Kombat Pack renderà disponibili come lottatori giocabili anche Sindel, Joker e Spawn. A quanto pare, tuttavia, l'esordio degli ultimi due in Mortal Kombat 11 potrebbe non essere l'unica novità che il team di NetherRealm ha in serbo per l'IP nel corso del 2020.

Ad incuriosire il pubblico è stato recentemente nientemeno che Ed Boon in persona: il padre di Mortal Kombat ha recentemente presenziato al Brasil Game Show, durante il quale è stato intervistato da Terra Brasil. Interrogato su eventuali progetti futuri legati al franchise, Ed Boon ha rilasciato una dichiarazione piuttosto intrigante. "[...] Non abbiamo certamente finito con Mortal Kombat" - ha assicurato. Dopo aver ricordato la futura pubblicazione di nuovi personaggi, ha proseguito, affermando: "[...] abbiamo una grande sorpresa in arrivo il prossimo anno per Mortal Kombat".



Purtroppo, Ed Boon non ha offerto ulteriori dettagli in merito a questo misterioso progetto: di cosa sperate possa trattarsi?