Mortal Kombat Onslaught: il gioco gratis è disponibile, link al download su iOS e Android

Come vi avevamo accennato qualche settimana fa, Mortal Kombat Onslaught è approdato sugli store di Apple e Google, dove può essere scaricato in maniera completamente gratuita.

Per chi non lo sapesse, Mortal Kombat Onslaught è un gioco di ruolo basato su meccaniche gacha, attraverso le quali gli utenti possono sbloccare lottatori più o meno rari da schierare in battaglie di gruppo. Una volta posizionati i personaggi nell'arena, il combattimento avviene in automatico e il giocatore può esclusivamente intervenire attivando le abilità speciali dei vari eroi. Ovviamente non mancano le Fatality e un roster particolarmente ricco, i cui personaggi sfoggiano il design visto in Mortal Kombat 11 e non quello del capitolo arrivato di recente sugli scaffali.

Ecco di seguito tutti i link per procedere con il download del gioco su dispositivi mobile:

Prima di lasciarvi al trailer di lancio del gioco, che mostra alcune sequenze estratte dalle scene d'intermezzo della modalità storia e altre di gameplay, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare il trailer di Omni-Man in Mortal Kombat 1, dal momento che il noto personaggio approderà nel gioco in qualità di primo lottatore aggiuntivo.