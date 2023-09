Mortal Kombat Onslaught: il gioco gratis uscirà tra pochissimo, al via le preregistrazioni

Dopo un lungo periodo di silenzio in seguito ai leak che mostravano Mortal Kombat Onslaught in movimento, Warner Bros è tornata a parlare del free to play per dispositivi mobile, la cui data d'uscita sembra essere incredibilmente vicina.

In maniera del tutto inaspettata, le pagine social ufficiali di Mortal Kombat Onslaught si sono aggiornate con un link che rimanda al portale del gioco, sul quale sono state inserite nuove immagini e i dettagli sul processo per eseguire la pre-registrazione. In base al numero di utenti che seguiranno tale procedimento, verranno distribuite ricche ricompense gratuite al momento del lancio che, secondo l'App Store, è fissato al prossimo 17 ottobre 2023.

La semplice iscrizione permette di ottenere 15 milioni di XP Kombattente, ma tutte le altre ricompense verranno date solo al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

400.000 iscritti: 20 Sfere di Teschio

600.000 iscritti: 325.000 Gettoni

800.000 iscritti: 200 Krsitalli

1 milione di iscritti: 20 Sfere del Maestro

Questi sono invece i link per pre-registrarsi sui dispositivi mobile:

In attesa di poterne sapere di più sul gioco, vi ricordiamo che si potrà scaricare gratuitamente sin dal lancio e dovrebbe proporre combattimenti a turni ed elementi ruolistici, differenziandosi quindi dal precedente titolo che si basava su incontri 1 contro 1 con alcuni elementi di gameplay automatizzati.