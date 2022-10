Mortal Kombat Onslaught pubblicato per sbaglio: tra i video leak anche l'intro in CGI

Una versione non definitiva di Mortal Kombat Onslaught è finita per sbaglio sul Google Play Store, dando il via ad una corposa serie di leak che si stanno diffondendo a macchia d'olio sui social network.

Molti utenti hanno scaricatto immediatamente il gioco e l'hanno avviato per registrare qualche filmato e provarne il gameplay. Come si può notare dall'intro in computer grafica, il nuovo episodio mobile della serie riprende in tutto e per tutto lo stile dei personaggi e delle arene visti in Mortal Kombat 11. La reale novità riguarda il comparto narrativo, che vede tra i 'buoni' Sub-Zero, Raiden e Liu Kang che lottano contro gli immancabili villain come Sindel, Mileena, Shang Tsung, Noob Saibot, Scorpion, Shao Kahn, Quan Chi e Shinnok. L'obiettivo dei perfidi stregoni sembra essere quello di riacquisire i poteri degli dei anziani e, come potete facilmente intuire, la loro missione verrà ostacolata dai guerrieri terrestri e non solo.

Per quello che riguarda invece il gameplay, pare che Mortal Kombat Onslaught si basi su un sistema di carte come i suoi predecessori su dispositivi mobile, sebbene in questo caso le squadre siano composte da ben sei combattenti e al giocatore spetti la sola esecuzione delle abilità speciali, mentre gli attacchi standard vengono eseguiti in maniera automatica.

Vi ricordiamo che Mortal Kombat Onslaught è stato annunciato qualche settimana fa e approderà su iPhone, iPad e Android nel corso dei primi mesi del 2023.