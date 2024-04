Mortal Kombat ci porta nell'Outworld in un cosplay femminile di Scorpion

Dopo decenni, la storia di Mortal Kombat si è azzerata. La timeline è stata riavviata attraverso un reboot che ha le potenzialità per creare una nuova, entusiasmante saga. Vi abbiamo parlato di com'è cambiata la narrazione nella nostra recensione di Mortal Kombat 1, ma le botte da orbi non sono cambiate.

A qualche mese di distanza dal debutto, a fine febbraio 2024 è stata rilasciata una patch di Mortal Kombat 1 che aggiunge il personaggio crossover di Pacemaker e il cross-play. Il fighting game di NetherRealm è stato arricchito, ma per tenere il passo della concorrenza ora ci vuole altro. Stando a precedenti dichiarazioni di Ed Boon, il titolo potrebbe avvalersi di DLC che andrebbero ad ampliare la trama e a includere ulteriori kombattenti. In attesa di allora, siamo pronti a combattere nell'Outworld al fianco del nostro caro, fedele Scorpion.

Presente nel roster sin dal primissimo episodio del 1992, in Mortal Kombat 1 Scorpion non è più il ninja Hanzo Hasashi. Nella timeline creata da Liu Kang, Scorpion è Kuai Liang, noto in precedenza per essere il secondo Sub-Zero. In questo cosplay di Scorpion da Mortal Kombat osserviamo il ninja dello Shirai Ryu in una sua versione femminile, non per questo meno pericolosa. Pronto a combattere con il suo kunai, questa volta impugna anche una poderosa ascia bipenne, esattamente come fece in Ultimate Mortal Kombat 3 e Mortal Kombat Trilogy. A condividere con noi questo salto indietro nel tempo è la cosplayer Ariel Carrillo.

