Mortal Kombat: qual è il personaggio più forte di tutti?

All'interno dei numerosi capitoli di Mortal Kombat, arrivata alla sua undicesima iterazione principale, hanno trovato spazio moltissimi combattenti, ciascuno dei quali con abilità e caratteristiche peculiari e diverse da quelle degli altri personaggi.

In ogni titolo della saga c'è sempre stato un personaggio particolarmente potente e in grado di spiccare per forza rispetto a tutti gli altri: una caratteristica derivante in parte da questioni di lore e trama, e in parte da mere questioni di bilanciamento interno del gioco. Si può quindi stabilire in maniera definitiva qual è il combattente più forte di Mortal Kombat?

Basandoci sui documenti e i filmati di gioco che ci raccontano la lore ufficiale della serie, è possibile affermare che il personaggio più forte di Mortal Kombat è quello conosciuto come The One Being (l'Unico Essere), apparso per la prima volta nel sesto episodio, Mortal Kombat Deception. L'Unico Essere è un'entità dai tratti divini che esiste fin dai tempi primordiali insieme agli Dei Antichi, e sembrerebbe essere responsabile della creazione di tutti i reami che compongono il mondo immaginario di Mortal Kombat.

Secondo la lore, dopo aver tentato di assimilare l'essenza degli Dei Antichi per ottenere un potere definitivo e illimitato, l'Unico Essere venne sconfitto e la sua coscienza sparsa all'interno dei sei reami. Rimane quindi il personaggio più potente che sia mai apparso nella serie, anche se attualmente non rientra nel roster dei combattenti utilizzabili. A proposito di Mortal Kombat, secondo un recente rumor il prossimo capitolo di Mortal Kombat potrebbe essere un reboot e uscire nel 2023. Per finire, scopriamo invece quali sono i migliori videogiochi picchiaduro di sempre.