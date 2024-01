Mortal Kombat a quota 3 milioni di copie: le vendite crescono lentamente?

È tempo di aggiornare i numeri anche per Mortal Kombat 1, picchiaduro di NetherRealm Studios che intrattiene gli appassionati a colpi di fatality fin dallo scorso mese di settembre.

Chiacchierando con Variety, il CEO di Warner Bros. Discovery David Zaslav ha parlato dello stato di salute della divisione gaming della compagnia e delle sue IP principali, tra le quali è ovviamente possibile annoverare anche il franchise di NetherRealm Studios. L'amministratore delegato della compagnia ne ha così approfittato per annunciare che Mortal Kombat 1 ha superato quota 3 milioni di copie vendute in tutto il mondo dal lancio avvenuto il 19 settembre 2023.

Il precedente aggiornamento sulle vendite di Mortal Kombat 1 risale allo scorso 8 novembre: in quell'occasione lo stesso Zaslav ha dichiarato che il gioco aveva piazzato quasi 3 milioni di unità, ciò significa che in questi due mesi e mezzo, che hanno ospitato peraltro le vacanze natalizie, Mortal Kombat 1 ha compiuto solo quel piccolo passo necessario a superare tale obiettivo. Non siamo in possesso di dati più precisi, ma sembra che le vendite stiano crescendo ad un ritmo non particolarmente sostenuto. Al momento appaiono parecchio lontane le 15 milioni di copie vendute di Mortal Kombat 11, un traguardo che in ogni caso il suo predecessore ha raggiunto in diversi anni di disponibilità sul mercato.

Nel contesto della medesima intervista, Zaslav ha anche fissato a 22 milioni il numero di copie vendute da Hogwarts Legacy e rivelato che il franchise di Mortal Kombat 1 vale un miliardo di dollari: solo altre tre IP di Warner Bros. Discovery possono vantare un valore equiparabile, ossia Harry Potter, Game of Thrones e DC.