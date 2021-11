Mortal Kombat: la regina Sindel in un cosplay splendido e spettrale

La saga di Mortal Kombat è tornata in vita con NetherRealm Studios un decennio fa, ristrutturando una saga che aveva perso smalto con prodotti poco amati dal pubblico. Sono così tornati tutti quei personaggi che erano stati utilizzati per combo fantastiche e fatality iconiche, rivisitati per la nuova trama e per i nuovi design.

Nei tre giochi sviluppati da NetherRealm Studios, sono molti i personaggi storici che fanno il loro ritorno, anche quelli morti. In un modo o nell'altro infatti, alcuni non faranno mancare di far sentire la loro presenza se non addirittura scendere in campo, demolendo gli avversari di turno. In Mortal Kombat 11 fa il suo ritorno anche Sindel, regina del Netherrealm e moglie di Shao Kahn.

Tutto il suo fascino spettrale è stato riprodotto nel cosplay di Sindel di Anna Ormeli Moleva, una modella russa che, accompagnata dal fotografo Akunohako, ha scatenato tutta la furia del personaggio di Mortal Kombat nelle due foto in basso. Certo, si è fatta aiutare dalla post produzione e dagli effetti speciali, ma questa Sindel è meravigliosa e appagante oltre che terrificante.

Anche altre guerriere hanno preso vita con il cosplay doppio di Jade e Skarlet o con il video cosplay di Mileena in combattimento.