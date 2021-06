Mortal Kombat Shaolin Monks sta per tornare? Un sondaggio stuzzica i fan

La serie di Mortal Kombat ha prodotto un'enorme quantità di capitoli, spin-off e riedizioni nel corso dei sui quasi 30 anni di storia. Tra i progetti collaterali uno dei più apprezzati è stato Mortal Kombat: Shaolin Monks uscito su PS2 e Xbox nel 2005.

Da allora non sono stati realizzati seguiti o riedizioni di quell'apprezzato spin-off, tuttavia un recente sondaggio lanciato su Twitter da Ed Boon, creatore di Mortal Kombat e figura chiave di NetherRealm Studios, ha stuzzicato non poco le fantasie degli appassionati del franchise. Boon ha infatti chiesto ai suoi follower di quale gioco apprezzerebbero una remastered: oltre a Shaolin Monks le scelte prevedevano Mortal Kombat 9 (uscito nel 2011 su PS3 e Xbox 360), Mortal Kombat Deception (il sesto capitolo principale) e l'intramontabile Mortal Kombat II.

A sorpresa è stato proprio Shaolin Monks il titolo più votato con oltre il 46% delle preferenze nel momento in cui scriviamo. Numeri che staccano non di poco un gioco molto apprezzato come MK9, che si ferma al 28%. Seguono Deception con il 14% mentre fanalino di coda è il secondo capitolo con poco meno dell'11% di voti. I numeri alla fine non sorprendono troppo, considerato che Shaolin Monks venne molto apprezzato dalla fanbase all'epoca della sua uscita, dimostrandosi un interessante Picchiaduro a Scorrimento con protagonisti Liu Kang e Kung Lao. Il titolo era inoltre interamente giocabile in cooperativa a 2 giocatori. La risposta è stata così sentita che Shaolin Monks è addirittura divenuto un trend su Twitter negli Stati Uniti.

Chiaramente il sondaggio non dimostra in alcun modo che una Remastered di Shaolin Monks (o degli altri giochi) sia in arrivo, tuttavia l'ampio riscontro ottenuto dal sondaggio potrebbe anche mettere in moto qualcosa nel prossimo futuro. In attesa di scoprire se qualcosa si concretizzerà in futuro vi ricordiamo di leggere la nostra recensione di Mortal Kombat 11, disponibile anche nella versione completa Ultimate. Nel frattempo voci di corridoio vedono NetherRealm Studios al lavoro su un Picchiaduro Marvel.