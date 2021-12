Mortal Kombat Trilogy: petizione per il remake in Unreal Engine 5 a quota 15.000 firme

Dopo aver ricevuto il benestare di Ed Boon sin dal 2016, gli sviluppatori di Eyeballistic Games continuano a coltivare il sogno di realizzare un remake di Mortal Kombat Trilogy, il picchiaduro pubblicato originariamente nel 1996 che consentiva di utilizzare i personaggi dei primi tre capitoli della serie oggi in mano a NetherRealm Studios.

I diritti sul franchise di Mortal Kombat rimangono saldamente in mano a Warner Bros. Interactive, ed il publisher ha espresso le sue perplessità in merito al potenziale successo commerciale del progetto: secondo le sue previsioni, un rifacimento del picchiaduro non supererebbe di molto la soglia delle 100.000 copie vendute.

Nonostante il pessimismo di WB Games, che non si è detta disposta ad investire nel progetto, Eyeballistic ha continuato a lavorare, fino a proporre il proof-of-concept che potete osservare a questo indirizzo. Lo studio ha inoltre deciso di passare all'Unreal Engine 5 per rendere il gioco ancora più al passo coi tempi, e per dimostrare che una schiera di fan accaniti accoglierebbe con calore il suo arrivo sul mercato ha lanciato una petizione online. Al momento abbiamo più di 15.000 sostenitori del remake di Mortal Kombat Trilogy e, a seconda di quanto il numero crescerà, potrebbe costituire un incentivo nei confronti di WB Games e del suo eventuale coinvolgimento.

Eyeballistic è stata estremamente specifica nelle sue intenzioni: vuole vendere il remake di Mortal Kombat Trilogy su Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X e PC al prezzo di $39,99, con matchmaking online, classifiche globali, sistema rollback abilitato, e risoluzione 4K e 60 FPS ove applicabile. L'obiettivo è convincere Warner Bros. con la petizione una volta che avrà raccolto 100.000 firme, e quindi fare affidamento al crowdfunding per finanziare ulteriormente il progetto.

Approfittiamo dell'occasione per ricordarvi che a dicembre Mortal Kombat 11 si è aggiunto al catalogo di Xbox Game Pass.