Mortal Kombat vs Injustice 3: a cosa lavora NetherRealm? Parla Jeff Grubb

Dalla pubblicazione di Injustice 2 sono ormai trascorsi circa quattro anni, con i supereroi DC che da allora non sono ancora tornati a scontrarsi all'interno della serie di NetherRealm.

Di recente, tuttavia, diversi rumor hanno riferito del possibile avvio dello sviluppo di Injustice 3, con Batman, Joker, Superman e moltissimi altri pronti a tornare in scena nella saga picchiaduro. Allo stesso tempo, l'annuncio dello stop al supporto a Mortal Kombat 11 ha aperto la porta a ipotesi di un inizio dei lavori su di un Mortal Kombat 12. Al momento, nessuna delle due indiscrezioni ha trovato una conferma ufficiale per voce di NetherRealm, che non ha ancora alzato il sipario sul suo prossimo progetto.

A rilanciare le indiscrezioni, troviamo però ora Jeff Grubb, noto giornalista e insider videoludico, talvolta dimostratosi effettivamente in possesso di informazioni corrette. Secondo quest'ultimo, la software house avrebbe infine deciso di concentrarsi su Mortal Kombat 12, principalmente per ragioni commerciali. Il picchiaduro, afferma infatti Grubb, potrebbe vantare una base di appassionati più ampia rispetto ad un Injustice 3, ma non solo. Il titolo legato all'universo DC, in virtù delle licenze necessarie alla sua realizzazione, sarebbe strettamente legato a Warner Bros, che, prosegue l'insider, è stata tuttavia al centro di molte indiscrezioni nel corso dell'ultimo anno.



Molti rumor avevano infatti insinuato la volontà da parte della compagnia di vendere i propri team videoludici, ma, sino ad ora, non sono mai giunte conferme ufficiali in merito. Nonostante ciò, Grubb ritiene che il clima di incertezza potrebbe aver portato NetherRealm a porre - almeno per il momento, in secondo piano un eventuale Injustice 3.



Al momento, lo ricordiamo, le parole di Grubb rappresentano un semplice rumor, che potrebbe dunque rivelarsi errato in tutto o in parte.