Mortal Kombat X gratis su PlayStation Plus: trucchi per iniziare a giocare

Tra i giochi gratis Playstation Plus di ottobre 2021, spicca Mortal Kombat X. Il picchiaduro uscito nel 2015 su PS4, Xbox One e PC si è dimostrato un titolo solido e divertente, capace di ottenere un gran successo. Se vi avvicinate per la prima volta al gioco NetherRealm, ecco alcuni consigli per iniziare.

Giocate la campagba

Provate tutti i personaggi

Per quanto la storia non sia il maggior punto di forza di Mortal Kombat, giocare tutti gli incontri della campagna vi permetterà sia di familiarizzare con i personaggi, sia di imparare i comandi e le mosse base proposte dal titolo. Non sottovalutare gli scontri più facili delle prime fasi: sono utili per introdurvi nel violento mondo creato daapprendendo velocemente come incatenare le prime combo ed eseguire gli attacchi speciali.

Il roster proposto dallo storico picchiaduro è vasto e variegato. Testare tutti i combattenti è fondamentale per capire quali sono più affini ai vostri gusti e abilità, e quali invece potete lasciare da parte. Scorpion, Sub-Zero e Cassie Cage sono solo alcuni tra gli oltre 20 guerrieri a vostra disposizione sin dall'inizio: scoprite quindi qual è il personaggio perfetto per le vostre esigenze.

Sfruttate l’ambiente a vostro vantaggio

Le arene di gioco non sono solo splendidi background del massacro in primo piano, ma anche sorprendenti alleati in battaglia. Fate attenzione agli elementi dello scenario che si illuminano: potete sfruttarli per scaraventarci contro il vostro avversario, o agguantare il nemico per spingerlo verso una trappola. Per usare questa abilità, appena siete vicini ad una componente interattiva dell'arena, premete R1 su PS4 e RB su Xbox One.

Scegliete il vostro combattente

Dopo aver provato il gruppo di lottatori proposti da NetherRealm, è il momento di fare la vostra scelta. Concentratevi su uno specifico combattente prediletto così da memorizzarne il parco mosse e le combo, oltre ai relativi segreti, trucchi, vantaggi e debolezze. Una volta padroneggiato il guerriero da voi selezionato, siete pronti per buttarvi su un altro personaggio di vostro gusto e ripetere lo stesso percorso di apprendimento.

Quanto è importante sperimentare

Al di là dello schema dei comandi, fondamentale per memorizzare tutte le mosse, altrettanto importante è saper legare tra loro le azioni di ogni personaggio. Essere efficienti negli scontri significa sperimentare, costruendo quindi uno stile di combattimento personale composto da attacchi, combo e le altre abilità dei personaggi che avete approfondito nel corso delle partite.

Giocate online

Con l’uscita di Mortal Kombat 11 molti giocatori si sono spostati sul sequel. Una consistente fetta di community, comunque, resta fedele al predecessore e non sarà troppo difficile trovare avversari online, specie ora che è gratis con PlayStation Plus. La curva di apprendimento è ad oggi sicuramente più rigida essendoci molti veterani del gioco all’attivo, ma entrare nei server e scontrarvi con altre persone resta il metodo migliore per apprendere e crescere, oltre a quello più divertente e affine alle meccaniche proposto dal gioco.



Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo alla nostra recensione di Mortal Kombat X. Ricordiamo infine che gli altri giochi della lineup proposta agli abbonati per ottobre 2021 sono lo sparatutto simulativo Hell Let Loose, esclusivamente su PS5, e PGA Tour 2K21.