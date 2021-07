Mortal Kombat X Street Fighter in sviluppo? Ed Boon interviene sulla questione

A causa delle incalzanti domande dei fan, il papà di Mortal Kombat è intervenuto per mettere in chiaro qual è la situazione, spegnendo ogni speranza : "Non tutti i tweet sono un indizio su ciò che stiamo facendo". Il team ha confermato di essere al lavoro su un nuovo progetto, ma non avrà nulla a che fare con la serie Capcom: a tal proposito ha infatti aggiunto che "con due diversi publisher è tutto più complesso. Non è una questione così immediata in stile 'i fan lo vogliono, dunque lo facciamo'". In precedenza si erano diffuse supposizioni su NetherRealm al lavoro su un picchiaduro Marvel , ma finora nessuna conferma è arrivata in tal senso. Poco ma sicuro, i ragazzi dello studio di Chicago sono già alle prese sul loro nuovo progetto, che resta per il momento avvolto nel mistero.

A scatenare gli appassionati è stato un particolare sondaggio lanciato su Twitter da Ed Boon , creatore di Mortal Kombat e oggi al vertice di NetherRealm Studios , che si è divertito a chiedere ai fan quale fosse il loro capitolo di Street Fighter preferito. Il sondaggio ha visto il trionfo di Street Fighter 3: Third Strike , risultato che ha impressionato anche lo stesso Boon. Le tempistiche di questa indagine, che arriva poco dopo lo stop al supporto per Mortal Kombat 11 , hanno fatto insospettire i giocatori, che l'hanno presa come una sorta di indizio sullo sviluppo del clamoroso crossover tra i due franchise.

Interesting, 3rd strike seems to have really aged well !! pic.twitter.com/PqcU4HnHOH — Ed Boon (@noobde) July 21, 2021

Not every tweet is a klue to something we are doing. Hopefully that helps. 👍 https://t.co/DyjVf5p1CG — Ed Boon (@noobde) July 21, 2021