Mortal Kombat X Super Smash Bros Ultimate? Ed Boon ne sarebbe entusiasta!

In seguito al suo debutto su Nintendo Switch, Super Smash Bros Ultimate ha accolto diversi lottatori provenienti dalle più disparate saghe e produzioni videoludiche.

Da Joker, protagonista dell'apprezzato Persona 5 di Atlus, fino all'iconico duo di Banjo-Kazooie. Recentemente, inoltre, anche alcuni rappresentanti dell'universo di Cuphead sono sbarcati in Super Smash Bros Ultimate in qualità di Spiriti. Ora, dopo l'annuncio di un seconda tornata di DLC in arrivo come parte del supporto posto lancio garantito da Nintendo al suo picchiaduro, il pubblico si chiede chi potrebbero essere i nuovi combattenti destinati ad entrare nel ricco e variegato roster.

Mentre l'identità di questi ultimi resta avvolta nel mistero, Ed Boon, co-creatore della serie di Mortal Kombat, è stato interrogato in merito ad un'eventuale collaborazione. Nel corso di un'intervista gli è infatti stato chiesto se apprezzerebbe veder comparire uno dei kombattenti del celebre pichiaduro all'interno di Super Smash Bros Ultimate. "Dal mio punto di vista, assolutamente personale, non posso parlare in rappresentanza di Warner Bros o altri, ma per me sarebbe come un timbro di approvazione. - ha dichiarato Ed Boon - Essere parte del gruppo. Adorerei vedere qualcosa del genere...sarebbe qualcosa di davvero fantastico da vedere!". Cosa ne pensate, potrebbe esserci spazio per uno dei personaggi storici di Mortal Kombat nel titolo Nintendo Switch?



In chiusura vi ricordiamo che i lottatori del Figher Pass 2 di Super Smash Bros Ultimate saranno gli ultimi ad essere aggiunti nel gioco.