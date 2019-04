Mortal Kombat X ha venduto oltre 10 milioni di copie, è record per la serie

In attesa che l'undicesimo capitolo del franchise faccia finalmente il suo debutto a fine mese, NetherRealm Studios e Warner Bros. Interactive Entertainment hanno orgogliosamente annunciato che Mortal Kombat X ha raggiunto e superato le 10 milioni di copie vendute in tutto il mondo, segnando un record per il franchise.

Considerando che fino al 2015 l'intera serie di Mortal Kombat aveva piazzato 35 milioni di unità, si può considerare un successo davvero straordinario quello di MKX, soprattutto se contestualizziamo i numeri all'interno del genere picchiaduro, che solitamente non riesce a raggiungere traguardi di vendita eccezionalmente alti. Certamente la pubblicazione di Mortal Kombat XL, edizione completa di tutti i personaggi DLC del gioco, ha concorso all'accrescimento delle vendite totali del picchiaduro di NetherRealm Studios.

Dopo aver pienamente soddisfatto le esigenze della fanbase a livello di gameplay ed aver svolto egregiamente il suo dovere sul profilo economico, quindi, il titolo si farà a breve da parte per lasciare campo libero a Mortal Kombat 11, che promette di innalzare ulteriormente il livello qualitativo della serie. Il nuovo capitolo del franchise sarà pubblicato su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch il 23 aprile prossimo. In attesa di poter mettere mano personalmente al titolo, vi rimandiamo al nostro approfondimento sulle Fatal Blow di Mortal Kombat 11.