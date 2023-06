Mortal Kombat 1, prezzi folli degli scalper per lo Stress Test: 1000 dollari per un codice

Pochi giorni fa vi avevamo detto che lo Stress Test di Mortal Kombat 1 era dietro l'angolo, come annunciato a più riprese dalla stessa NetherRealm in occasione della Summer Game Fest di quest'anno che ha visto, tra i tanti partecipanti, l'ingresso del prossimo capitolo di Mortal Kombat tra gli "special guest" dell'evento.

Purtroppo, però, non vi è pace per il nuovo capitolo dell'iconica saga picchiaduro: dopo la fuga di notizie che ha confermato 19 personaggi giocabili in Mortal Kombat 1, direttamente dal web sopraggiungono testimonianze fotografiche di chiavi dello Stress Test del gioco vendute a prezzi folli. Purtroppo per la comunità videoludica, gli ultimi anni hanno accentuato ancor di più un fenomeno negativo come quello dello scalping, il quale non si ferma in nessun caso.

Questa volta si parla di prezzi per l'accesso allo Stress Test che vanno fino a mille dollari. Tuttavia, è ancor più paradossale se considerato in ottica della durata dell'iniziativa: essa, infatti, terminerà tra soli due giorni. Il 26 giugno verrà chiusa la possibilità di giocare online al nuovo Mortal Kombat, rendendo di fatto inutile l'acquisto di un codice digitale da riscattare, se non per poco più di ventiquattr'ore. Come se non bastasse, il preordine del gioco garantirà l'accesso alla prossima beta di Mortal Kombat 1, la quale verrà rilasciata tra poco più di un mese: come dichiarato da NetherRealm, la ventura prova del titolo sarà disponibile da agosto 2023.