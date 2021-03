Mortal Shell a 60fps su next gen: 1800p dinamici su Xbox Series X, 1440p su PS5

Mortal Shell: Enhanced Edition è disponibile dallo scorso 4 marzo su PlayStation 5 e Xbox Series X/S. La versione next-gen del titolo sviluppato da Cold Symmetry segna un passo avanti in termini tecnici rispetto alle edizioni old-gen, con i ragazzi di VG Tech che hanno analizzato nel dettaglio le caratteristiche delle nuove edizioni.

Dall'analisi arriva la conferma che entrambe le versioni PS5 e Xbox Series X raggiungo i 60fps, il doppio rispetto alle edizioni per PS4 e Xbox One. Ciò comporta quindi una miglior risposta dei controlli, elemento fondamentale all'interno di un soulslike. Fps meno stabili invece su Xbox Series S, dove oscillano tra i 50 e i 60. Su console Sony, Mortal Shell tocca i 1440p, mentre il sistema Microsoft raggiunge i 1800p dinamici. Numeri inferiori invece per la Series S, che sfiora massimo 1200p pur mantenendoli dinamici come la controparte con lettore ottico. In termini di risoluzione, su PS5 se ne trova un solo tipo che arriva a 2560x1440. La Series S, che utilizza una risoluzione dinamica, ha una massima risoluzione nativa che tocca circa 2304x1296, e una invece minima di 2080x1170. Risoluzione dinamica usata anche su Series X, con quella nativa massima che arriva a 3200x1800 e la nativa minore che si ferma a 2560x1440, come nel caso di PS5. Infine, tutte e tre le console offrono una UI con risoluzione 3840x2160.

Dal suo originale debutto avvenuto a ottobre 2020, Mortal Shell ha venduto 500.000 copie. Se non avete ancora mai provato il gioco, la nostra recensione di Mortal Shell potrebbe spingervi a dargli una chance.