Mortal Shell: annunciato il nuovo soulslike a tinte oscure per PC, PS4 e Xbox One

La redazione di Gematsu anticipa l'annuncio ufficiale di Mortal Shell e pubblica le primissime informazioni su questo action GDR a tinte oscure per PC, PS4 e Xbox One che trae ispirazione dai soulslike più cupi di From Software, come Bloodborne e la trilogia di Dark Souls.

Il progetto è prodotto da Playstack ed è firmato da Cold Symmetry, un collettivo di 15 sviluppatori che hanno lavorato ad "alcuni tra i più grandi titoli AAA sul mercato". I cofondatori di Cold Symmetry Andrew McLennan-Murray, Anton Gonzalez e Vitaly Bulgarov affermano che il gioco è in sviluppo da due anni e che la sua finestra di commercializzazione sarà l'autunno del 2020 sia su PC che su console, presumibilmente senza alcuna versione in Accesso Anticipato ma nella sua forma completa.

Mortal Shell ci proietta in una dimensione sull'orlo del collasso per farci indossare i panni di un guerriero che, risvegliatosi sul ponte di una nave completamente deserta, dovrà avventurarsi in un mondo post-apocalittico per rintracciare i santuari nascosti dei seguaci del Padre Oscuro, un'entità che mira alla completa distruzione dell'umanità.

Il nostro compito sarà perciò quello di addentrarci in questi santuari per raccogliere le ghiandole sacre della divinità oscura. L'esplorazione libera del mondo di gioco sarà premiata dall'acquisizione degli elementi di equipaggiamento, delle armi e delle abilità uniche dei guerrieri dannati che vagano per lo scenario, a patto ovviamente di riuscire a sconfiggerli in battaglia per assorbirne l'essenza vitale e l'esperienza. I bivi narrativi che caratterizzeranno la storia saranno perciò un riflesso dell'approccio soulslike adottato da Cold Symmetry. In attesa di mostrarvi il reveal trailer ufficiale e le prime immagini di Mortal Shell, vi lasciamo al link del portale di Gematsu con la notizia che ne ha anticipato l'annuncio.