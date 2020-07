Mortal Shell, aperta a sorpresa la Open Beta del Soulslike: come accedere

Dopo aver diffuso un po' di chiavi sia tramite e-mail che attraverso i profili social ufficiali, Cold Symmetry, lo studio indipendente dietro a Mortal Shell, ha deciso di avviare ufficialmente la fase di Open Beta del suo atteso titolo Soulslike.

Come scaricare Mortal Shell dall'Epic Games Store

Gli sviluppatori stanno provvedendo ad avvisare tutti coloro che si sono iscritti alla newsletter che è partita la fase di Open Beta su PC. Il gioco può essere scaricato direttamente dall'Epic Games Store, ma potreste non riuscire a trovarlo cercandolo sullo store, dato che la Beta è stata pubblicata da pochi minuti. Per questo motivo, Cold Symmetry ha fornito direttamente il link ufficiale per scaricare Mortal Shell.

Passando per quest'ultimo, vi basta fare clic sul tasto "Ottieni", eseguire il login con il vostro account Epic e premere prima sul tasto "Effettua l'ordine" (che ovviamente è di zero euro) e poi su quello "Accetto". Dopodiché, vi verrà richiesto di aprire il client di Epic Games Store oppure di installarlo. Una volta fatto questo, premete sul riquadro della Beta di Mortal Shell presente all'interno del client, accettate il contratto di licenza e fate clic su "Installa". Perfetto, ora il sistema avvierà il download, che ha un peso di 6,22 GB. Buon divertimento!

Se volete saperne di più sul titolo coinvolto, vi consigliamo di consultare la nostra anteprima di Mortal Shell.