Mortal Shell: presto in arrivo gameplay e 'sorprese' per il GDR tra Sekiro e Dark Souls

Il team di sviluppo di Cold Symmetry conferma la propria partecipazione all'IGN Summer of Gaming per mostrare delle scene di gioco inedite di Mortal Shell e svelare delle sorprese relative al loro ambizioso action ruolistico ispirato a Sekiro e Dark Souls.

Il collettivo di sviluppatori guidato da Andrew McLennan-Murray, Anton Gonzalez e Vitaly Bulgarov invita tutti gli appassionati del genere a seguire l'evento digitale che si terrà venerdì 5 giugno per immergersi nelle atmosfere a tinte oscure di Mortal Shell. In questi mesi, gli autori indipendenti che stanno dando forma a questo soulslike ci hanno intrattenuto con diversi "miniclip ingame" che hanno contribuito a fare luce sui punti salienti dell'opera.

Nel corso dell'IGN Summer of Gaming potremo familiarizzare con il sistema di combattimento del titolo e le dinamiche ruolistiche su cui si baserà la progressione dell'avventura, tra battaglie all'ultimo sangue contro guerrieri implacabili e misteriosi dungeon in cui addentrarci per potenziare l'equipaggiamento e le abilità del nostro alter-ego. Ci sarà spazio anche per una sorpresa rappresentata da quella che gli stessi sviluppatori definiscono come "un annuncio speciale".

Il lancio di Mortal Shell è previsto per fine 2020 su PC, PS4 e Xbox One, e a questo punto non è da escludere che la "sorpresa" anticipata da Cold Symmetry riguardi proprio l'approdo del titolo su PS5 e Xbox Series X con una versione graficamente evoluta: in attesa di scoprire cosa bolle in pentola, vi portiamo alla scoperta dell'action RPG Mortal Shell con il nostro approfondimento redatto da Antonio Izzo.