Mortal Shell in azione: video gameplay per la Beta del soulslike, tra Boss e eslorazione

In seguito all'annuncio della Closed Beta e alla pubblicazione di un nuovo trailer di Mortal Shell, il soulslike ispirato a produzioni FromSoftware del calibro di Dark Souls e Bloodborne torna a mostrarsi al pubblico.

La sessione di prova del titolo ha infatti preso ufficialmente il via, e, come prevedibile, i primi video gameplay si stanno facendo strada in rete, offrendo un primo sguardo sull'attuale declinazione dell'Action GDR. Particolarmente interessante è il filmato che vi proponiamo in apertura a questa news, che offre una panoramica di ben 40 minuti di Mortal Shell.



La sessione di gioco immortala le fasi iniziali dell'avventura, includendo al suo interno fasi di esplorazione, combattimenti e Boss fight. In particolare, il giocatore si è ritrovato a muovere i propri passi nelle aree di Fallgrim e della Cripta dei Martiri. Sul fronte degli avversari, ha invece affrontato in battaglia Harros e i due Shells Tiel. Cosa ve ne pare di Mortal Shell, ora che è possibile vederlo in azione per un periodo di tempo discretamente cospicuo?

Per ulteriori dettagli sul soulslike, sulle pagine di Everyeye trovate una ricca anteprima di Mortal Shell, a cura del nostro Federico Sardo. Ricordiamo che Mortal Shell sarà venduto a prezzo budget, con pubblicazione attesa su Xbox One, PlayStation 4 e PC, con esclusiva temporale Epic Games Store.