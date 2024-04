Mortal Shell Complete Edition: occasione UNICA, prezzo AFFONDATO

Mortal Shell Complete Edition è un action RPG che mette alla prova la tua tenacia e sanità mentale. Dovrai districarti in un mondo cupo e in frantumi, dove i nemici non hanno pietà: per sopravvivere sono necessari consapevolezza, precisione e istinto. Prova un'avventura senza eguali, con uno sconto del 24% che porta il prezzo a soli 19,86 euro!

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Pubblicato originariamente nel 2020, ha diverse somiglianze con un cult del genere: Dark Souls. Lanciato inizialmente per Ps4 e Xbox, giunto anche su Nintendo Switch.

Gioco completamente aperto, con la possibilità di affrontare qualsiasi delle sue aree in qualsiasi ordine, non è possibile costruire un personaggio da zero, ma occorre optare per alcuni guerrieri proposti, ognuno con statistiche e punti di forza diversi.

Risveglia questi Guerrieri dall'al di là, occupa i loro corpi e apri in modo significativo la tua comprensione alle diverse maestrie del combattimento. Affronta nemici formidabili. Osserva le creature sia pietose che grottesche, raccogli il tuo coraggio e affrontale.

Mortal Shell Complete Edition per Nintendo Switch è proposto ora su Amazon scontato del 24%, quindi a soli 19,86 euro!

Non sei ancora iscritto ad Amazon Prime? Prova gratis il servizio per 30 giorni con la speciale promozione Amazon! Sei uno studente? Potrai avere 3 mesi di Prime a costo zero! Goditi tutti i vantaggi del programma come la spedizione veloce gratuita e l'accesso a film e serie TV Amazon Prime Video o i giochi gratuiti Prime Gaming! Per te ci sono anche TRE MESI gratis di Music Unlimited, due mesi gratis di Kindle Unlimited e 30 giorni gratis di Audible. Prova gratis questi servizi!