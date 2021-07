Mortal Shell: data d'uscita per il DLC che lo rende un mix tra Bloodborne e Returnal

Qualche minuto fa è stato pubblicato un nuovo trailer di The Virtuous Cycle, la prima espansione di Mortal Shell che porta nel soulslike una serie di novità in grado di avvicinarlo ad altre produzioni come Returnal e Bloodborne.

All'esclusiva PlayStation 5 targata Housemarque è ispirata la struttura di gioco, dal momento che The Virtous Cycle trasforma Mortal Shell in un roguelike. Per quello che riguarda invece le meccaniche tratte da Bloodborne troviamo la presenza di un'arma trasformabile: si tratta di un'enorme ascia a due mani che all'occorrenza può essere smontata e assumere la forma di una doppia katana. Sembra che questa sia l'unica arma con due diverse forme presente nell'espansione, ma non è da escludere che ve ne siano altre di cui il team di sviluppo non ha voluto fare menzione.

Come potete vedere alla fine del filmato che trovate in apertura, l'espansione in questione sarà disponibile a partire dal prossimo 18 agosto 2021 sulle seguenti piattaforme: PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One e PC (Steam, Epic Games Store e GOG).

In attesa di saperne di più su questo DLC, vi ricordiamo che Mortal Shell Enhanced Edition è disponibile su PS5 e Xbox Series X|S e supporta 4K e 60fps.