Mortal Shell debutta a sorpresa su Nintendo Switch: trailer della Complete Edition

Come un fulmine a ciel sereno, Mortal Shell compie il suo esordio anche su Nintendo Switch, senza che alcuna indicazione sul suo debutto fosse stata fornita in precedenza dal publisher Playstack.

L'Action/RPG Soulslike dello studio indipendente americano Cold Symmetry ha fatto il suo originale esordio nell'agosto del 2020 su PlayStation 4, Xbox One e PC, per poi arrivare in versione Enhanced Edition su PlayStation 5 e Xbox Series X/S a marzo 2021. Tocca adesso alla console ibrida Nintendo ospitare Mortal Shell nella sua Complete Edition, annunciata attraverso un trailer che riassume i contenuti di questa ulteriore versione.

Come suggerisce il nome, la Complete Edition non offrirà soltanto il gioco base, ma anche tutti i DLC pubblicati in seguito al lancio (compreso The Virtuous Circle, che aggiunge elementi roguelite all'esperienza di gioco originale), offrendo dunque l'esperienza totale e definitiva dell'opera firmata Cold Symmetry. Mortal Shell Complete Edition è già disponibile su Nintendo eShop, dove viene proposto a 24,99 euro.

Se non avete mai avuto modo di giocarlo in precedenza, e vi farebbe piacere giocarlo sulla piattaforma ibrida della Grande N, la nostra recensione di Mortal Shell vi riassume tutte le caratteristiche, le qualità ed i limiti della produzione, meritando una chance quantomeno dagli amanti del genere.