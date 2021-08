Mortal Shell: il DLC The Virtuous Cycle gratis per pochi giorni, ecco come scaricarlo

In vista dell'imminente lancio del DLC di Mortal Shell tra Bloodborne e Returnal, il team di Cold Symmetry ringrazia i fan dando loro l'opportunità di riscattare gratis l'espansione The Virtuous Cycle: ecco come aderire all'offerta.

Con questa lodevole iniziativa, la software house indipendente si rivolge agli appassionati che hanno contribuito al successo commerciale di Mortal Shell per invitarli a scaricare in via del tutto gratuita la prossima, ambiziosa espansione che trasforma l'avventura action ruolistica originaria in un'esperienza roguelike.

Per partecipare all'iniziativa promozionale organizzata da Cold Symmetry in collaborazione con l'editore Playstack, tutti coloro che hanno acquistato Mortal Shell possono riscattare a zero euro il DLC The Virtuous Cycle sin dal lancio e fino ai successivi cinque giorni. Chi possiede una copia di Mortal Shell, quindi, dal 18 al 23 agosto avrà accesso sullo store della propria piattaforma d'elezione a uno sconto speciale del 100% sul prezzo d'acquisto dell'espansione.

"The Virtuous Cycle è un'espansione che trasforma in un roguelike il pluripremiato Mortal Shell. Dimostra ancora una volta la tua determinazione, trovatello. Un cielo annerito sarà la tua unica certezza mentre ti addentri di nuovo in un paesaggio sempre mutevole e mai clemente. Adattati, saccheggia, investi e migliora per sfuggire a questo abisso senza fine. Ma fai attenzione: dopo la morte, avrà inizio un nuovo ciclo..."

Chi riscatterà il DLC entro le date stabilite da Cold Symmetry potrà tenerlo per sempre. Per poter beneficiare di questo sconto a tempo, basta semplicemente accedere allo store su cui si è acquistata la propria copia di Mortal Shell e provvedere al download dell'espansione prima che torni a prezzo pieno (7,99 dollari).